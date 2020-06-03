شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة لمياه الشرب» تُطلق تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي» لتسجيل قراءات عداد المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والسعي الدائم إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

من جانبه، أعلن اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي» لتسجيل قراءات عداد مياه الشرب والمتاح تشغيله على نظام التشغيل android، وقريبًا سيتم إتاحة نسخة لنظام التشغيل IOS.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن هذا التطبيق يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال Google play مجانًا، ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتورة المياه.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن تطبيق قراءتى المجاني يتميز بأنه يعتمد على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد، وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100% تعبر عن استهلاكه الفعلي.