شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في السكة الحديد.. وفاة موظف وعامل وإصابة 4 قيادات وعزل 12 بـ«أبو زعبل» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السكة الحديد حالة الاستعداد القصوى وذلك بعد تأكد إصابة 4 من قيادات الهيئة بفيروس كورونا المستجد وعزل 12 آخرين من العاملين في مستشفى أبو زعبل ووفاة أكثر من موظف وعامل.

وكشفت مصادر رسمية بالهيئة أن قيادات السكة الحديد اللذين تأكدت إصابتهم هم الدكتور أحمد إمام رئيس شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، بالاضافة إلى الدكتورة داليا دراز مدير عام المركز الطبي، كما تأكد إصابة المهندس عماد أسعد نائب رئيس هيئة السكة الحديد للخدمات المشتركة بكورونا وخضوعه للعزل الصحى المنزلي وتكليف اللواء محمد غزال نائب رئيس هيئة السكة الحديد للسلامة والمخاطر للقيام بأعماله، وأيضا تأكد إصابة المهندس محمد غالي مدير عام ورش كوم أبو راضي.

وأشارت المصادر إلى أن مستشفي العزل في ابوزعبل والتي تم تخصيصها كمستشفي عزل للعاملين بالسكة الحديد استقبلت ١٢ عامل وموظف وأكدت المصادر ان حالتهم مستقرة.

من ناحية أخرى كشف تقرير لهيئة السكة الحديد ان إجمالي عدد الركاب اللذين استقلوا القطارات يوم الثلاثاء بلغ ٣٩١ الف راكب تم نقلهم من خلال ٦٦٦ رحلة.

فيما تواصل هيئة السكة الحديد أعمال القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

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