شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: مائة ألف جنيه دفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، صرف الدفعة الثانية للعام المالي 2019 / 2020م وقدرها مائة ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة قراء القرآن الكريم والتي تخصص لمعاشات القراء، ليكون إجمالي المبلغ الذي تم صرفه لنقابة القراء هذا العام مائتي ألف جنيه.
يأتى ذلك خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته وبناء على ما عرضه فضيلة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونائب نقيب نقابة القراء والقائم بتسيير أعمال نقيب القراء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
27,536
-
تعافي
6,827
-
وفيات
1,052
كانت هذه تفاصيل خبر «الأوقاف»: مائة ألف جنيه دفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.