شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: مائة ألف جنيه دفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، صرف الدفعة الثانية للعام المالي 2019 / 2020م وقدرها مائة ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة قراء القرآن الكريم والتي تخصص لمعاشات القراء، ليكون إجمالي المبلغ الذي تم صرفه لنقابة القراء هذا العام مائتي ألف جنيه.

يأتى ذلك خدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته وبناء على ما عرضه فضيلة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونائب نقيب نقابة القراء والقائم بتسيير أعمال نقيب القراء.