شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جراحة دقيقة ناجحة في إصلاح وتر مقطوع لطفلة بالمستشفي التعليمي بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق طبي من جراحي المستشفي التعليمي العالمي بطنطا في إعادة إصلاح بتر كامل بالسلامية الوسطى للسبابة اليمنى لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا في عملية جراحية استغرقت 5 ساعات.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن جراحات أوتار الأصابع المقطوعة تتمثل صعوبتها في كونها دقيقة جدًا وتحتاج إلى جراحين على أعلى مستوى من الكفاءة والتخصصية للرجوع إلى نفس الوضع السابق للإصابة، موجهًا الشكر الفريق الطبي وطاقم التمريض المعاون.

وأكد الدكتور حسن التطاوى، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، أن هذه العملية تعد إنجازًا طبيًا جديدًا يسجل للمستشفيات الجامعية بطنطا كونها من العمليات الصعبة والمعقدة التي تحتاج إلى فريق طبي متخصص.

وأشاد الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي بمهارة ودقة الفريق الطبي الذي نجح في استخدام الجراحة الميكروسكوبية والتي تعتمد على استخدام آلات دقيقة جدا وخيوط جراحية رفيعة للغاية، خاصة في ظل صغر قطر الشرايين والاوردة والذي يبلغ حوالى نصف مل.

وقال الدكتور عبدالحكيم عزت منتصر، رئيس الفريق الطبي، إنه تم إعادة توصيل الشريان والوريد المغذي للأصبع وإصلاح الوتر والعظم، وإعادة إصلاحهم جراحيًا تحت الميكروسكوب الجراحي الدقيق.

ضم الفريق الطبي الدكتور عبدالحكيم عزت منتصر، والدكتور احمد اشرف عبدالمنعم، والدكتورة رضوى عماد من قسم التخدير، والدكتور أحمد سويلم مدير العمليات بالمستشفي التعليمي العالمي.

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