شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع الإصابات.. خطوط ساخنة جديدة بالقليوبية لتلقي بلاغات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظ القليوبية عن تخصيص خطوط ساخنة جديدة لإبلاغ المواطنين عن حالات الإشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل تزايد أعداد المصابين بالفيروس خلال المرحلة الماضية، وتصنيف المحافظة من ضمن أعلى 3 محافظات في الإصابة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، الأربعاء، أن الخطوط الجديدة للابلاغ هي ١١٤ خط ساخن من التليفون الأرضي و٠١٣٣٢٢٢٩٧٩(أرضي) و٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ واتس اب و١٢٢٠٠٥٥٠٠٨ من التليفون المحمول.

كان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد استعرض آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في ظل إعلان المحافظة من أكبر 3 محاظفات على مستوى الجمهورية في ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض، حيث راجع المحافظ خطة المحافظة لمجابهة الفيروس والتصدي له باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحزم.

وقرر «الهجان» تشكيل لجان للمرور على المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من استقبال جميع الحالات على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء ومعاقبة المخالفين فورًا، موجهًا بعدم دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية أو الخاصة، ووسائل النقل الجماعية العامة والخاصة بدون إرتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكد على التنسيق الكامل بين الجهات الأمنية لعزل المواطنين التي تطلب حالتهم العزل مع تلبية احتياجاتهم، موجها إلى ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بأن الحالات البسيطة والمتوسطة لا تحتاج إلى دخول المستشفيات، بل إلى العزل في المنزل والحصول على حقيبة بها أدوية العلاج مجانا ويتم التعافي خلال أيام بإذن الله، وأن الحالات الشديدة فقط هي التي يتم إدخالها إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج.

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