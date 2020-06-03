شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «القوصي» على قاعة الاجتماعات الرئيسية بـ «الأعلى للشؤون الإسلامية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق اسم المرحوم الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تكريما لعطائه العلمي ومسيرته العلمية وتاريخه المشرف.

ونعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان .

وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة العالم الجليل رحمه الله وأحسن مثواه، مؤكدا أن الأمة الإسلامية كلها فقدت قامة أزهرية فريدة علمًا وخلقًا، و«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».