شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة نخل الصحية يتفقد كمين رأس النقب لمتابعة تسجيل العائدين من عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل أجهزة محافظة شمال سيناء الكشف على العائدين عقب عطلة عيد الفطر وفحصهم وتسجيلهم لمتابعتهم في أماكن ومقار اقامتهم داخل المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في إطار الجهود المبذولة بشأن التصدي لفيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث قام الدكتور مصطفى أمين عبدالعزيز، مدير الإدارة الصحية في نخل، بالمرور على كمين رأس النقب، وذلك لمتابعة العمل بشأن تواجد المراقبين الصحيين بالكمين لتسجيل كل المواطنين القادمين إلى مدينة نخل ومتابعتهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ إجراءات وقائية صارمة في منافذ الدخول إلى المحافظة بمتابعة الحالة الصحية للوافدين من خلال نقاط فحص على مداخل المحافظة في كل من: بالوظة والنقب وصدر الحيطان وبغداد والميدان للكشف على القادمين من المحافظات الأخرى وتسجيل العنوان ورقم الهاتف للمتابعة مع الإدارة الصحية التابعين لها، حيث يتم التنبيه عليهم بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا خوفًا من نقل العدوى من المحافظات الأخرى، وللحفاظ على محافظة شمال سيناء كأقل المحافظات في عدد الإصابات.

يذكر أنه سبق خلال الأيام الماضية توقيع الكشف الطبي على نحو 3300 فردًا من العائدين من المحافظات الأخرى عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

يذكر أنه تم الاشتباه في 39 حالة بفيروس كورنا المستجد على مستوى المحافظة، حيث تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، وقد وردت العينات والتي تفيد سلبية 33 حالة وإيجابية 6 حالات أخرى، من بينها: شفاء حالتين وحجز حالة بمستشفى العريش العام وحالة في مستشفى بئر العبدالمركزى وحالة في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، إلى جانب حجز حالة منزليًا.