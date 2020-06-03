شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": لا يوجد نشاط للجراد بالمناطق الحدودية والداخلية والوضع هادئ بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أعده الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بشان الاجراءات الاستباقية التى تتخذها وزارة الزراعة لمواجهة اسراب الجراد الصحراوى ومنع دخولها الحدود المصرية.

وجاء في التقرير أن لجان المسح والمكافحة التابعة للادارة العامة للجراد تنتشر بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الاحمر ( سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلى – حماطة – الشلاتين – ابو رماد – حلايب ) والعلاقى شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية ( جرف حسين – ابو سمبل – توشكى ) وشرق العوينات والوحات البحرية وفى الشمال الغربى سيوة والسلوم

وهذه اللجان مزودة بسيارات دفع رباعى للعمل فى الوديان والاماكن الوعرة بالمناطق الحدودية وآلات رش ومبيدات ومهندسين زراعيين وسائقين وعمال مدربين على أعلى مستوى لأعمال المسح والمكافحة لحشرة الجراد الصحراوى ومزودة بجهاز ELocust لارسال تقارير المسح والمكافحة لغرفة المعلومات بالدقى لتحليلها واتخاذ القرار المناسب فى اعمال المكافحة

التقرير أفاد بأن هذه اللجان في حالة استعداد دائم طوال العام ثم تعلن حالة الطوارئ في شهر سبتمبر اى قبل موسم التكاثر الشتوى والهجرة الطبيعية لحشرة الجراد الصحراوى والذى تتأثر به الحدود المصرية حيث يبدأ موسم التكاثر الشتوى من اكتوبر الى ابريل من كل عام أى أن اللجان بالصحراء تكون مستعدة قبل موسم التكاثر الشتوي بشهر كامل للوقوف على حالة الجراد الصحراوي والحالة البيئية من كساء نباتى ورطوبة تربة وسقوط الامطار .

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وأشار الى أن هناك غرفة عمليات بالوزارة برئاسة رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات وعضوية مدير عام الادارة العامة للجراد ومدير ادارة الجراد ومدير ادارة البلاغات والتوصيات لمتابعة تقارير اللجان المتواجدة بالصحراء وتحليلها واتخاذ القرار المناسب بناء على هذه التحاليل ومتابعة الموقف ساعة بساعة كذلك تعمل غرفة العمليات على توفير مواد الوقود اللازمة لسيارات المسح والمكافحة وكذلك توفير المبيدات اللازمة لاعمال المكافحة.

وأكد التقرير وجود تنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بالدولة بالإضافة الى التواصل المستمر مع منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) للوقوف على موقف الجراد الصحراوى بالدول المجاورة مثل ليبيا والسودان واليمن والسعودية و الاستفادة من النشرة الشهرية التى ترسلها الفاو للدول الاعضاء

وانتهى تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ، إلى أن الوضع هادئ تماما في مصر وهذا ما يؤكده أيضا موقع " الفاو " ولا يوجد أى نشاط للحشرة على مستوى المناطق الحدودية والداخلية من البلاد ، وأن لجان المسح والاستكشاف تواصل عملها بالصحراء والمناطق الحدودية للوقوف على حالة الجراد الصحراوى لهذه المناطق والقيام بأعمال المكافحة لاى تجمعات أو اسراب تهاجم البلاد.