شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كورونا يطارد الجميع.. فنانون ورياضيون فى قبضة الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلل فيروس كورونا الخبيث داخل الأوساط السياسية والفنية والإعلامية والرياضية، ومع تزايد حالات الإصابة فى هذه الأوساط إلا أن هناك عدد آخر تماثل للشفاء وعاد إلى حياته الطبيعية.

وكان من بين الإصابات بالفيروس الممثلة رجاء الجداوى والمذيعة ريهام السهلى وآية عبد الرحمن، لمعرفة باقى الشخصيات شاهد الفيديو التالى..



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