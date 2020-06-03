شكرا لقرائتكم خبر عن كمسرى الكمامات.. حصيلة غرامة عدم ارتداء الماسكات ربع مليون جنيه فى سوق واحد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بأحد أسواق الجيزة وبعد التحذيرات الكثيرة بعدم التواجد فى أماكن عامة بدون كمامات وفرض غرامة تصل ل4000 جنيه للمخالف وقد رصدت كاميرا فيديو7 قناة الخليج 365 المصورة مخالفات تتخطى الربع مليون جنيه فى سوق واحد لمنطقة شعبية داخل محافظة الجيزة وهو ما يخالف كل ما تحاول الحكومة زرعه لدى المواطن متنوعة بخطورة فيروس كورونا.

Advertisements

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.