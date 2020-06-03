شرطة التموين: ضبط 1211 قضية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1211 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، لحيازته ( 3 طن سلع غذائية "مقطعات دواجن – شيش دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما ضبطت الحملات، صاحب محل بمحافظة المنوفية، لحجبه عن التداول ( 2 طن سلع غذائية " سكر حر- مكرونة") بقصد رفع أسعارها .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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