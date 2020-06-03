محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول غرق بإحدى الترع بمركز أطفيح، لمعرفة سبب الغرق وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
كما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح، لمعرفة سبب الوفاة.
البداية عندما تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بإحدى الترع، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى "م.ر " يبلغ من العمر 3 سنوات، اختفى من منزله، وبعد البحث عنه، تم العثور عليه غارقا بإحدى الترع، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تطلب التحريات وتصرح بدفن جثة طفل غرق بإحدى الترع في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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