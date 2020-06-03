إحداهن بالصعيد.. رئيس النيابة الإدارية يعين 5 مستشارات مديرات للنيابة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بتعيين 5 من السيدات المستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية بالمحافظات.

وشمل القرار تعيين المستشارة انتصار محمد أحمد فرج، مديرًا لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحي عبدالمجيد مديرًا لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة، والمستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر، مديرًا لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان، مديرًا لنيابة أسيوط القسم الأول، والمستشارة مروة محمد صلاح مصطفى، مديرًا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.

وذكر المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء، أن المستشار عصام المنشاوي أشاد بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالاً، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة.

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وأكد رئيس النيابة الإدارية على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسؤوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتسهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.

ووجه المنشاوي، نحو مراعاة سرعة إنجاز التحقيقات في القضايا والاهتمام بشكاوى المواطنين والالتزام التام بالقيم والتقاليد القضائية.

جدير بالذكر أن تعيين المستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان، مديرًا لنيابة أسيوط القسم الأول، يعد سابقة هي الأولي من نوعها لتعيين مديرة نيابة من المستشارات على مستوى النيابات الإدارية بمحافظات الصعيد.