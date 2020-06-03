بقيمة 23 مليون جنيه.. ضبط 67 قضية تهريب بمحور قناة السويس في شهر مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات الأمنية، وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع الجهات المعينة خلال شهر مايو 2020 عن ضبط قضيتي مخدرات، 67 قضية تهريب بضائع، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من 23 مليون جنيه، قضيتي تزوير و127 مخالفة إجراءات جمركية، و18 قضية انتهاء مدة التصريح، و82 قضية دخول دائرة بدون تصريح، و18 قضية عدم حمل تحقيق شخصية.

كما تم ضبط 6 قضايا صيد بدون تصريح، و13 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص، و174 مخالفة مرورية، وتنفيذ 8 أحكام جنائية، و1595 حكم حبس، و56 حكم غرامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.