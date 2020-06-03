ضبط 35 شخصًا بحوزتهم 44 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 46 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 35 شخصًا بحوزتهم 44 قطعة سلاحٍ ناري، وضبط 102 قضية مخدرات، بحوزة 104 متهمين.

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كما ضبطت الحملات، تشكيلين عصابيين ضما 12 متهمًا ارتكبوا 11 حادثًا متنوعًا.

ونجحت الحملات في تنفيذ 46 ألف حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.