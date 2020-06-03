ضبط تاجر مخدرات في القاهرة بحوزته حشيش وفرد خرطوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمخدرات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

تمكن المقدم رامي الجمل، رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، والرائد أحمد بدر، معاون المباحث، من ضبط أحد الأشخاص عاطل له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً سيارة "ملاكى" وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام، مبلغ مالي، فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، والعقيد أحمد عبد العزيز، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد أحمد مدحت فؤاد، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.

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