أكثر من 5 آلاف حالة عزل منزلي.. وزيرة الصحة: هذه المحافظات تُسجل أقل إصابات بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بموقف حالات الإصابة والوفاة نتيجة فيروس "كورونا" المستجد، وإجمالي الحالات التي تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، إلى جانب موقف الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وتابعت وزيرة الصحة بأنه بتتبع معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، وجد أن المحافظات السياحية، ومنها محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، سجلت أقل عدد حالات إصابات، بينما سجلت محافظات القاهرة الكبرى معدلات إصابة أكبر عن باقي المحافظات، وهو ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة؛ بما يسهم في تقليل الاختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها.

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ونوهت إلى توزيع الحالات الإيجابية على مستوى الجمهورية وأماكن وجودها سواء أكانت تخضع للعلاج داخل مستشفيات العزل أم نُزل الشباب أم عن طريق العزل المنزلي لتلك الحالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، هذا إلى جانب متابعة جهود مختلف جهات الدولة في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا".

ووقالت زايد إن إجمالي عدد الحالات التي تم تحويلها إلى نُزل الشباب بلغ 5894 حالة، بينما سجلت الحالات التي تم عزلها بالمنزل 5484 حالة.