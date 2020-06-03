مجلس الوزراء: التعاقد مع "نهضة مصر" "لونجمان" و"أبو الهول" لطباعة وتوزيع كتب التعليم المطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع كل من دار "نهضة مصر"، وشركة "لونجمان"، وشركة "أبو الهول" للنشر؛ لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة.

وأفاد المجلس، بحسب بيان عقب الاجتماع الأسبوعي، أن هذه الكتب خاصة بسنوات التعليم المطورة ( KG1، KG2، الأول، والثاني والثالث الابتدائي)، وذلك في إطار نفس المبلغ السابق الموافقة عليه.