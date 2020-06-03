محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع كل من دار "نهضة مصر"، وشركة "لونجمان"، وشركة "أبو الهول" للنشر؛ لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة.
وأفاد المجلس، بحسب بيان عقب الاجتماع الأسبوعي، أن هذه الكتب خاصة بسنوات التعليم المطورة ( KG1، KG2، الأول، والثاني والثالث الابتدائي)، وذلك في إطار نفس المبلغ السابق الموافقة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء: التعاقد مع "نهضة مصر" "لونجمان" و"أبو الهول" لطباعة وتوزيع كتب التعليم المطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.