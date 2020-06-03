الحرارة ترتفع غدا وتنخفض الجمعة.. الأرصاد: موجة تذبذب في الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء تشهد حالة من الاستقرار على معظم المناطق، بحيث يكون الطقس معتدل على القاهرة والوجة البحري ولطيف على الشواحل الشمالية، لكن شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن درجات الحرارة تسجل اليوم على القاهرة 32 درجة وعلى السواحل الشمالية 26 درجة، وتتراوح بين 34 إلى 40 درجة، لافتًا إلى أن الحرارة سترتفع غدا على أغلب المناطق لتسجل 35 درجة، لكن رغم هذا تدور حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وأشار شاهين، أن حالة الطقس مازالت مائلة للبرودة خلال الساعات المتاخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، موضحا أن هذه الفترة تشهد موجة تذبذب في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض بشكل مستمر.

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وتابع: "بداية من يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى لتسجل على القاهرة 33 درجة".

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، على ظهور الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية، لكها غير مؤثرة على الرؤية، وتتلاشى مع بداية ظهور أشعة الشمس، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

وأوضح شاهين، أن البلاد تتاثر بمرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحري، بينما الجنوب يتاثر بامتداد منخفض السودان الموسمي.

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