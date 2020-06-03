تشييع جنازة رجائي الميرغني ودفنه بمقابر الأسرة بـ15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أقيمت منذ قليل، صلاة الجنازة على الكاتب الصحفى الراحل رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر أمام مقابر الأسرة بـ15 مايو على طريق الأوتوستراد، حيث يواري جثمانه الثرى.

وكان قد نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ببالغ الأحزان والأسى الجماعة الصحفية والنخبة المصرية وعموم المصريين، أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابى الكبير رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه ومهنته ونقابته لعقود طويلة.

وتقدم ضياء رشوان، في بيان له، بخالص العزاء لحرم الفقيد خيرية شعلان الكاتبة الصحفية الكبيرة وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوات أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأصدقائه وتلاميذه الصبر والسلوان. وكان الفقيد رحل فجر اليوم إثر أزمة صحية صدرية عن عمر ناهز 72 عاما.