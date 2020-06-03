أخبار مصر | مقترح برلماني لتطبيق نظام "التقاضي عن بعد" لمواجهة زحام المحاكم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني لتطبيق نظام "التقاضي عن بعد" لمواجهة زحام المحاكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتراح برغبة تقدم به خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لتطبيق نظام "التقاضي عن بُعد".

أبو طالب قال في مقترحه، اليوم الأربعاء، إن بعد عودة العمل بالمحاكم، كانت مشاهد الزحام والتكدس هي السمة الغالبة، مع عدم الإلتزام بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية، لافتًا إلي أنه في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف المحامين، أصبح لامفر من تطبيق نظام "التقاضي عن بُعد".

وأشار النائب إلي أن اتباع نظام "التقاضي عن بُعد"، يُعد الحل الأمثل لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وخاصة أن المحاكم المصرية الجنائية بدءًا من محكمة النقض وانتهاءً إلي محاكم الجنح تشهد اقبالا كبير من جمهور المتقاضين والتي تصل عدد القضايا المنظورة أمامها في اليوم الواحد ما يزيد عن 500 و600 قضية بالرول.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق نظام "التقاضي عن بُعد" يحقق مصلحة الجموع التي تنادي بالعدالة الناجزة، كما يوفر ملايين الجنيهات على الدولة، والوقت والجهد على المحامين، وسيساهم في سرعة وزيادة نسبة الفصل في القضايا.

1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".