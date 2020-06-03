أخبار مصر | تعيينات وتنقلات جديدة بقرار من السيسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيينات وتنقلات جديدة بقرار من السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 247 لسنة 2020، متضمنًا بعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية.ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، نص القرار.

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

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وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار منظومة العمل المصرفي والنقدي.

ووجه السيسي بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه؛ استعرض محافظ "المركزي"، مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي،