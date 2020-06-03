أخبار مصر | الأرصاد تعلن طقس يومي الخميس والجمعة.. وتحذر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأربعاء، ويومى الخميس والجمعة، محذرة من التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها البلاد الفترة المقبلة.

حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بدرجة أو درجتين اليوم الأربعاء، بينما يومي الخميس والجمعة ترتفع درجات الحرارة، ليستمر طول الأسبوع المقبل.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس معتدل اليوم الأربعاء على القاهرة والوجه البحري، بينما تشهد طقس لطيف على سواحل الشمالية والشرقية.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وهناك أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة، أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وتكون البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وأوضحت الهيئة أن طقس يوم الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري لطيف على سواحل الشمالية والشرقية حار على جنوب سيناء. وشمال الصعيد شديد الحرارة على الصعيد.

وتتوقع الهيئة أن طقس يوم الخميس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.

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أما عن طقس الجمعة المقبل، مائل الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على سواحل الشمالية والشرقية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على الصعيد.

وقالت الهيئة إن ظواهر الجوية يوم جمعة، تتمثل في نشاط الرياح على جنوب سيناء، والسواحل المالية وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام (الأربعاء، الخميس، الجمعة)

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

العظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والوجه البحري العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وشمال الصعيد العظمي 34 درجة والصغرى 24 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

العظمى بالقاهرة الكبرى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والوجه البحري العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وشمال الصعيد العظمي 36 درجة والصغرى 23 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة

بينما تكون درجات الحرارة يوم الجمعة كالتالي: لعظمي القاهرة الكبرى 31 والصغرى 18 والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18 وسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19 والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 22 وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمي 37 والصغرى 25.