أخبار مصر | وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ القاهرة يبحثان عددا من الموضوعات المشتركة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ القاهرة يبحثان عددا من الموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، عددا من الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

وتضمن الاجتماع، عددا من المتابعات التي قامت بها المحافظة في الفترة الأخيرة ومنها تطوير المباني التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية.

وجاء ذلك بالإضافة لتطوير فندقي الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة التابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة، ودراسة عمل محطات شحن كهربائي للسيارات التي تعمل بالكهرباء بالمواقف والجراجات العامة.