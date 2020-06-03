أخبار مصر | وكيل "مشروعات النواب" تطالب بمعاقبة المستشفيات الخاصة غير الملتزمة بتسعيرة علاج كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل "مشروعات النواب" تطالب بمعاقبة المستشفيات الخاصة غير الملتزمة بتسعيرة علاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، المستشفيات الخاصة بضرورة الالتزام بالتسعيرة التي حددتها الحكومة بشأن أسعار الكشف والعلاج بها فيما يخص المصابين بفيروس كورونا، مضيفة أنه لا بد من استشعار أصحاب المستشفيات الخاصة لخطورة المرحلة التي تمر بها الدولة.

وقالت "أبو السعد" في بيان، اليوم الأربعاء، إن الفترة الماضية شهدت أسعار مبالغ فيها للغاية داخل المستشفيات الخاصة، فيما يتصل بتحاليل وعلاج والخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا أو حتى المشتبه في إصابتهم، مما استرعى قرار حاسم من مجلس الوزراء بتحديد حد أقصى للتكاليف المالية في المستشفيات الخاصة.

وأوضحت أن الحد الأقصى الذي حددته الحكومة يخص المستشفيات التي تقدم خدمة فائقة، ويجب التوازن بين الخدمات التي تقدمها المستشفى وقيمة التكاليف، مشددة أن الأسعار التي حددتها الحكومة والتي لا تجاوز 10 آلاف جنيه، تشكل الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والآشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا بد من استشعار أصحاب المستشفيات الخاصة لخطورة المرحلة التي تمر بها الدولة، وأن يقوم بدورهم في عدم استغلال الفترة الحالية بهدف تحقيق أرباح مالية، بل يجب أن يتحملوا جزءا من الأزمة، مطالبة الحكومة بضرورة توقيع عقوبات حاسمة على أي مستشفى خاصة يثبت تجاوزها الحد الأقصى لأسعار العلاج من فيروس كورونا.