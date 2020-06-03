مصر | تعيين 5 مستشارات بالنيابة الإدارية في مناصب قيادية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين 5 مستشارات بالنيابة الإدارية في مناصب قيادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتيجة لتميزهن وتفانيهم في العمل، ولتقدير دورهم البارز في العمل القضائي، انتقى رئيس هيئة النيابة الإدارية 5 من مستشارات النيابة وقرر تقليدهن مديرات للعديد من فروع النيابة.

وأصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا، صباح اليوم الأربعاء، بتعيين خمس من السيدات المستشارات بالنيابة الإدارية مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط.

وجاء بالقرار تعيين كل من: المستشارة انتصار محمد أحمد فرج، مديرا لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد، مديرا لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة.

وتعيين المستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر، مديرا لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة أسيوط وتعيين المستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى، مديرا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.

وأشاد المستشار عصام المنشاوي، بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها اجمالا، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة.

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وأكد "المنشاوي" على تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.

كما وجه "المنشاوي" علي مراعاة سرعة انجاز التحقيقات في القضايا والاهتمام بشكاوى المواطنين والالتزام التام بالقيم والتقاليد القضائية ومن الجدير بالذكر أن تعيين المستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان، مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول، يعد سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين مديرة نيابة من السيدات المستشارات على مستوى النيابات الإدارية بمحافظات الصعيد.

وصرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

وفي سياق متصل، قامت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بتطهير مبنی رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وإجراء التعقيم الدوري الخامس وذلك بمعرفة إدارة شئون الديوان العام وباتباع كافة القواعد والإجراءات الواردة بإرشادات وزارة الصحة المصرية، كما تم الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل بوابتين إلكترونيتين للتعقيم لكافة المترددين على المبنى، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود الدولة الخاصة بإجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد "المنشاوي"، على الأهمية البالغة السلامة أعضاء النيابة والجهاز الإداري والعاملين بالمبنى وسلامة المواطنين المترددين على المبنى بإجراءات دورية ودائمة.