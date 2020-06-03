شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: سحب 415 رخصة قيادة لعدم إرتداء الكمامات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، عن سحب 85 رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك خلال اليوم الرابع على التوالى بكافة الطرق بنطاق المحافظة، بإجمالي 415 مخالفة، منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإلالتزام بإرتداء الكمامات الطبية.

وأكد المحافظ على إستمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه مدير إدارة مرور المنوفية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.