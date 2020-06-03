شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل إسنا»: تعافي 7 حالات جديدة من «كورونا» ليرتفع العدد لـ 502 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العزل بإسنا، عن خروج ١٠ حالات جديدة من المتعافين بفيروس كورونا بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التي تم سحبها منهم، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٥٠٢ حالة بالمستشفى.

وصرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، بأنه تم خروج عدد ٧ حالات من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من مستشفى إسنا التخصصي بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل أقسام المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية.

وأشارت إلى أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي، مقدمة الشكر لمجهودات الفريق الطبي ودورهم في تقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى وتحقيق هذه الأرقام العالية من المتعافين، مؤكدة أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابي كورونا وزيادة أعداد المتعافين.

فيما توجه المتعافين بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فيها لزيادة الحرص وتفادي الإصابة بالمرض.