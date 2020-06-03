شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية مسافرون يطالب بضرورة إعداد خطط للموسم السياحي الشتوي من الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بتجربة عودة السياحة الداخلية بشكل جزئي إلى المنتجعات السياحية، مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة لجهود الدولة ممثل في وزارتي السياحة والصحة والمنشآت الفندقية في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنتجعات السياحية.

وأكد د. عاطف عبداللطيف، في بيان، أن المصريين يرغبون في قضاء أجازاتهم داخل المنتجعات السياحية وخير دليل ان نسبة الاشغال المقررة بالفنادق وهي 25% كانت مكتملة داخل الفنادق المصرح لها باستقبال سائحين مما دعا الدولة إلى زيادة نسبة الاشغالات بالفنادق إلى 50% الآن.

وأوضح أن العالم كله يتجه حاليا إلى العودة بشكل تدريجي إلى الحياه الطبيعية واغلب شركات الطيران اعلنت عن عودة حجز رحلاتها من جديد إلى الوجهات المختلف بل وأصبح هناك طلب ملح من بعض الدول المصدرة للسياحة إلى مصر مثل بريطانيا حيث يرغب منظمو الرحلات في تشغيل رحلات شارتر إلى الوجهات السياحية المصرية.

وشدد عبداللطيف على ضرورة إعداد خطط سياحية من الآن للموسم السياحي الشتوي الذي يبدأ من أكتوبر القادم، ببرامج جديدة تناسب احتياجات السائح ووضع خطط لاستهداف السياحة الروحانية والاستشفائية، مع التركيز على مدن مثل سانت كاترين وسفاجا وسيوة والواحات البحرية بهدف الاسترخاء وسياحة السفاري والجبال والتسلق وسماع الموسيقى الجميلة.