شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: الأردن تطلق خدمات نظام التصاريح للعمالة الوافدة الكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، إن وزارة العمل الأردنية سوف تطلق خدمة نظام التصاريح الالكترونية اعتبارا من اليوم الأربعاء، ما يترتب عليه الاستغناء عن المعاملات الورقية وانجاز معاملات تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل من خلال النظام الالكتروني حصرا دون الحاجة لمراجعة وزارة العمل أو المديريات التابعة لها.

وأضاف في تقرير لوزير القوي العاملة، أنه سيتم تفعيل خدمة عملية الدفع الالكتروني للرسوم المستحقة على إصدار تصاريح العمل والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة وذلك تماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها للعودة إلى تقديم خدماتها للعمال وأصحاب العمل وبشكل يحافظ على إجراءات السلامة العامة والصحة المهنية الواجب إتباعها من قبل الوزارات والدوائر الحكومية.

وستعمل الوزارة على إطلاق نظام التصاريح الالكترونية على عدة مراحل بدءا بإطلاق خدمة تجديد تصاريح العمل للقطاع الزراعي من اليوم، وإطلاق خدمة تجديد تصاريح العمل وتغيير صاحب العمل لقطاع العاملين في المنازل بتاريخ من 7 من نفس الشهر وخدمة تجديد وتغيير صاحب العمل للقطاع التجاري والصناعي، المالي والخدمي 14 من الشهر ذاته.

أما الخدمات المقدمة للسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمؤسسات الاهلية والدوائر الرسمية، فسوف تبدأ من 21 يونيو الجاري وأخيرا تصاريح العمل لعمال النظافة للعمارات والمجمعات التجارية 28 من الشهر ذاته.

كما ستتيح الوزارة الخدمات الالكترونية اعتبارا من 3 يونيو لأصحاب العمل خدمات تبليغ فرار، والغاء فرار، براءة ذمة، واصدار مغادرة نهائية، واصدار خروج وعودة، وإلغاء تصريح عمل، ولغايات الحد من تداول النقود الورقية وللحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين من خطر الإصابة بعدوي الكورونا قامت الوزارة بتفعيل خدمة الدفع الالكتروني، وبإمكان صاحب العمل الدفع باستخدام تطبيق أي فواتيركم وذلك من خلال صفحة وتطبيق، وحساب صاحب العمل البنكي، ومحافظ الموبايل الالكترونية، وعن طريق، وتطبيق أو موقع أي فواتيركم، وجميع فروع بنوك المملكة، ووكلاء أي فواتيركم، ومكاتب البريد الأردني.

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