شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المستشار المالي ورئيس «الرمد» بجامعة بني سويف بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع أبنائها سواء أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو طلابها، مؤكدًا حرصها على حمايتهم ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «منصور» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «لدينا الآن حالتين إصابة بالفيروس بين أعضاء هيئة التدريس إحداها لرئيس قسم الرمد بالمستشفى الجامعي، عميد المعهد القومي لعلوم المسنين السابق، وهو أحد أقاربي، وحالته مطمأنة، ودخل في مرحلة التعافي، والحالة الأخرى للدكتور شعبان مبارز، المستشار المالي للجامعة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة السابق، وفي مرحلة التعافي حاليًا، بالإضافة إلى طبيب يخضع للعلاج».

وأشار إلى أنه تم تخصيص دورين متكاملين بمستشفى بني سويف الجامعي لعلاج حالات الاشتباه المتوسطة بفيروس كورونا، والتي تحتاج إلى رعاية، حيث تبرعت الجامعة بـ4 أجهزة تنفس صناعي للمستشفى، و5 أجهزة أكسجين لعلاج الحالات المتوسطة، حيث جرى تخصيص 12 سريرًا رعاية، بالإضافة إلى تخصيص 50 سريرًا للحالات المتوسطة، كذلك جرى تحويل قسم الصدرية بالكامل إلى رعاية مركزة، تضم 32 سريرًا بـ32 جهاز تنفس صناعي، لمجابهة هذا الفيروس .

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن كلية الطب بالجامعة خصصت رقم «واتس آب» لمتابعة المرضى والمخالطين لهم للإجابة على استفساراتهم للتشخيص وعلاج مرضى كورونا، وكذلك المتابعة الصحية للمرضى المعزولين بالمنازل للوقاية من المرض، يشرف عليه أساتذة قسم الصحة العامة وطب المجتمع، وكذلك أساتذة من قسم الصدرية والأمراض المتوطنة.

وأضاف «منصور» أنه يجرى حاليًا تجهيز وإعداد مبنيين من مباني المدينة الجامعية «طلاب بشرق» لعزل وعلاج المرضى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وأبناء محافظة بني سويف المصابين بفيروس كورونا المستجد متى كانت حالاتهم من الحالات البسيطة والمتوسطة التي لا تستدعى الإقامة في المستشفى طبقاً لبروتوكولات العلاج المعتمدة علمياً، كذلك تخصيص عدد 2 مبنى من مبان المدينة الجامعية «طلاب شرق» لطلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة وذلك خلال فترة تأديتهم لامتحاناتهم، مشيرًا إلى أن هناك جدرا فاصل بين مباني العزل وإقامة الطلاب خلال فترة الامتحانات وسيكون هناك مدخل خاص لكل منهم، وسيقيم كل طالب بحجرة منفصلة لمراعاة إجراءات التباعد وجميع الإجراءات الاحترازية التي تتم على مدار الساعة.

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