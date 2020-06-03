شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية: 99.87% نسبة النجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة إمتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى 2020/2019، حيث بلغت نسبة النجاح العامة على مستوى المحافظة 99.87%.

وشدد محافظ سوهاج، على ضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلاب والطالبات على التفوق والنجاح، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

وقال ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تقدم لإمتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 74 ألف و75 طالبًا وطالبة، شارك منهم في الإمتحانات 72 ألف 887 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على مجموع 50% فأكثر 72 ألف 791 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 99.87 %، لافتا إلى أن نسبة النجاح في الإعدادية المهنية بلغت 99.89%، وبلغت نسبه النجاح في الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 96%.

وأشار عبدالخالق، إلى أن المديرية ستبدأ في تجهيز أعمال التنسيق للمرحله الثانوية بنوعيها العام والفني طبقًا للأماكن المتاحة على مستوى الإدرات التعليمية بالمدارس المختلفة، مؤكدا أن المديرية بدأت فعليًا في إطلاق أيقونة للتقديم إلكترونيًا لأول مرة بمرحلة رياض الأطفال للمدارس الحكومية.