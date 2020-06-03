شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية: 99.87% نسبة النجاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة إمتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى 2020/2019، حيث بلغت نسبة النجاح العامة على مستوى المحافظة 99.87%.
وشدد محافظ سوهاج، على ضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلاب والطالبات على التفوق والنجاح، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.
وقال ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تقدم لإمتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 74 ألف و75 طالبًا وطالبة، شارك منهم في الإمتحانات 72 ألف 887 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على مجموع 50% فأكثر 72 ألف 791 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 99.87 %، لافتا إلى أن نسبة النجاح في الإعدادية المهنية بلغت 99.89%، وبلغت نسبه النجاح في الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 96%.
وأشار عبدالخالق، إلى أن المديرية ستبدأ في تجهيز أعمال التنسيق للمرحله الثانوية بنوعيها العام والفني طبقًا للأماكن المتاحة على مستوى الإدرات التعليمية بالمدارس المختلفة، مؤكدا أن المديرية بدأت فعليًا في إطلاق أيقونة للتقديم إلكترونيًا لأول مرة بمرحلة رياض الأطفال للمدارس الحكومية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
27,536
-
تعافي
6,827
-
وفيات
1,052
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية: 99.87% نسبة النجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.