شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تشكر «عزل إسنا»: «ساهم في تعافي سائحين من كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت السفارة الأمريكية بالقاهرة، الأربعاء، خطاب شكر للدكتورة إلهام محمود، مدير مستشفي إسنا التخصصي، وجميع العاملين بالمستشفى، والمخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، لرعايتهم الطبية للسائحين الأمريكيين خلال فترة تلقيهم العلاج من فيروس كورونا بالمستشفى، والتي شهدت تعافى جميع الأمريكان الذين دخلوا المستشفى.

وقالت السفارة في رسالتها إنه «بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أود أن أشكركم وموظيفكم على رعايتكم الاستثنائية للأربعة سائحين، من مواطني الولايات المتحدة الذين تم علاجهم في المستشفي، لقد أثبتت أنت ورعاية موظفيك غير العاديين لمواطنينا دورًا فعالًا في تعافيهم الناجح والعودة الآمنة لعائلتهم في الولايات المتحدة، إنني أقدر بعمق جهودك وتضحياتك التي لا تعرف الكلل أو الملل لتحقيق الانتعاش، إن رعايتكم لمواطنينا تستمر في إظهار روابط الصداقة القوية القائمة بين الولايات المتحدة ومصر».