شكرا لقرائتكم خبر عن منح 47 درجة ماجستير بجامعة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على منح 47 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة. وصرح الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن درجات الماجستير شملت 13 درجة بكلية الطب، و8 درجات بكلية الزراعة، و5 درجات بكلٍ من كليتي الآداب والخدمة الاجتماعية. كما شملت القرارات 3 درجات بكلٍ من كليات الصيدلة والطب البيطري والتربية، ودرجتين بكلٍ من كليات الهندسة والتربية النوعية والتمريض، ودرجة واحدة بكلية العلوم بالجامعة. وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن هذا يأتي في إطار دعم العملية التعليمية بالجامعة وزيادة الكوادر العلمية بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الجامعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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