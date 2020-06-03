شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة طيران استثنائية تقل 166 من العالقين بالسعودية تصل مطار مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى ، اليوم الأربعاء ، رحلة طيران استثنائية ، قادمة من مدينة جده السعودية ، تقل على متنها 166 عالقا مصريا بالسعودية ، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى ، إن رحلة جدة التى وصلت اليوم الأربعاء ، تعد ضمن عددا كبير من الرحلات التى وصلت من الأراضى السعودية ، لنقل العالقين هناك لمطار مرسى علم الدولى ، حيث وصلت رحلة خلال الأسبوع الجارى أكثر من 3 رحلات من مطار جدة ، يقلان على متنهما اكثر من 550 عالق ، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع .

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحى، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة.

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء امس الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية، قادمة من الكويت، تقل على متنها 165 عالقا مصريا بالكويت، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، وشركة إيرو كايرو المملوكة لوزارة الطيران المدني، لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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وصول عالقين من جدة لمطار مرسى علم



وصول عالقين من جدة لمطار مرسى علم



وصول عالقين من جدة لمطار مرسى علم



وصول عالقين من جدة لمطار مرسى علم



وصول عالقين من جدة لمطار مرسى علم



وصول عالقين من جدة لمطار مرسى علم



وصول عالقين من جدة لمطار مرسى علم