شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة الجدعنة.. مات بـ6 طعنات غدر بسبب فض مشاجرة فى ساعة شيطان (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها قصة شاب قٌتل أثناء تدخله لفض مشاجرة في منطقة الكيلو 4.5 بمدينة نصر، حيث طالته 6 طعنات غدر.





ويعرض البرنامج لقاء مع أسرة القتيل، ويؤكد على أنه لا يفلت أحد من العقوبة، لا سيما بعد القبض على المتهمين ودخولهم السجن.

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برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.