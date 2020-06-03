مكافأة الجدعنة.. مات بـ6 طعنات غدر بسبب فض مشاجرة فى ساعة شيطان (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها قصة شاب قٌتل أثناء تدخله لفض مشاجرة في منطقة الكيلو 4.5 بمدينة نصر، حيث طالته 6 طعنات غدر.
ويعرض البرنامج لقاء مع أسرة القتيل، ويؤكد على أنه لا يفلت أحد من العقوبة، لا سيما بعد القبض على المتهمين ودخولهم السجن.
برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.
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