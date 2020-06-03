شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى: صرف 20 ألف جنيه لأسر الأعضاء شهداء فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خاطر جاد، الأمين العام لنقابة العلاج الطبيعى، إن النقابة أقرت صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسر الأعضاء شهداء فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن العاملين بمستشفيات الحجر الصحى لمرضى كورونا كانت النقابة قد قررت صرف مبلغ 2000 جنيه كدعم لهم فى تلك الأزمة.

وأوضح جاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة تدرس إمكانية تجهيز مقرات لعزل أعضائها المصابين بفيروس كورونا، من الحالات البسيطة التى لا تحتاج إلى عناية مركزة أو أجهزة تنفس صناعى ويتم عزلها منزليا، وذلك بمقرات النقابة الثلاثة "القصر العينى، الظاهر، القاهرة الجديدة"، على أن تتكفل النقابة بتوفير وتجهيز أماكن العزل والإقامة للأعضاء المصابين.

وأشار الأمين العام لنقابة العلاج الطبيعى، أنه نظرا للجائحة التى تمر بها البلاد فقد تقرر مد فترة سداد الاشتراكات للنقابة، لحين إنتهاء الجائحة لمن لم يستطيع من الأعضاء.

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كان الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، قد قال إنه نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، من جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، كان لزاما أن تكون النقابة، جزء من الجنود البيضاء لمحاربة هذا الفيروس، سواء عن طريق أعضائها من القوى البشرية التى تساهم بفاعلية الآن، ضمن منظومة فريق العمل من ضمن أعضاء الفريق الطبى، بالاشترام فى عمليات الرصد والوقاية.

وأضاف سعد،: وتتقدم النقابة بتبرع لصالح ماقومة هذا الفيروس، بمبلغ وقدره 250 ألف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر 037037، معربا عن امتنان النقابة لكل الجهود المبذولة بداية من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وجميع طوائف الشعب المصرى، وبالأخص وزارة الصحة وقياداتها، وجميع العاملين بها، قائلا: نحن نقدر ونثمن جهودكم المخلصة، والمبذولة نحو تحملكم أعباء المسئولية الجسام التى عاتقكم.

وأشار إلى ان تجنيد طاقات من أحد أعضاء الفريق الطبى، من المنتميين لمهنة العلاج الطبيعى، ليؤدوا رسالتهم الوطنية والقومية، نضعهم تحت تصرف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنظيم جهودهم لخدمة المجتمع، حتى يرفع الله الوباء عن أبناء مصر، والإنسانية جمعاء.