شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 7 مخالفات لتعديات على الترع بمحافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة العامة لرى المنوفية حملة لإزالة التعديات على المجارى المائية، أسفرت عن إزالة 7 مخالفات منهم 6 تابعين لهندسة رى الباجور و مخالفة بهندسة رى غرب أشمون بإجمالى مساحة 801.50 متر مربع.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم التهاون فى مواجهه أى تعديات على كافة المجارى المائية لما لها من تأثير على إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية الأمر الذى يؤدى إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفه أثناء إمرار الاحتياجات المائيه المطلوبة.

ويتابع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة، و والإفادة لتقرير يومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية .

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وكان وزير الرى قد كلّف باتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات على النيل في مهدها وعرض تقرير بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتاكيد علي استمرار ازالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين الي النيابه العسكريه .

و أوضحت وزارة الموارد المائية والرى أن تلك الاجراءات تأتى فى إطار تكليفات رئيس الوزراء فى القرار رقم 941 لسنة 2020، بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومن ضمنها التعدى على ممتلكات وأصول الدولة .