شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل ١٦٥ مصريًا عائدين من الكويت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مطار مرسى علم الدولي، الأربعاء، رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين من الخارج من دولة الكويت، وعلى متنها ١٦٥ راكبًا، ضمن الرحلات التي تنظمها الحكومة لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر خضوع العائدين للحجر الصحي لمدة أسبوع بعدد من فنادق مرسى علم.
من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية، لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا وذلك طوال مدة الإقامة .
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