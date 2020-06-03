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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، مستشفى فرشوط المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا، لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.

وأشار عمر إلى انتظام سير العمل وتوافر كافة المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية ومكافحة العدوي بمستشفى فرشوط المركزي والتي تم اختيارها ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى جانب استمرارها في تقديم خدمات الغسيل الكلوي وخدمة الاستقبال والطوارئ للأمراض الأخرى، وقدم نائب المحافظ شكره وتقديره للفرق الطبية والإدارية داخل المستشفى مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى.

وتابع نائب المحافظ جولته بمدينة فرشوط بتفقد الوحدة الصحية بقرية كوم البيجة والتي تعمل بنظام الـ24 ساعة للاطمئنان على مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة، كما أطمئن على توافر المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوي، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضي المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

نائب محافظ قنا يتابع المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا

نائب محافظ قنا يتابع المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا