شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية: إطلاق اسم أحد «شهداء سيناء» على مدرسة بأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأربعاء، على إطلاق اسم محمد عبدالحميد السيد أبوحجر، أحد ضباط القوات المسلحة، على مدرسة كفر قورص للتعليم الأساسى بمركز ومدينة أشمون، والذى قد استشهد أثناء تأدية عمله بسيناء، تخليداً لذكراه ودوره الوطني، وما قدمه من تضحية غالية ودماء ذكية سالت على أرض الوطن.

وأكد «أبوليمون» في تصريحات صحفية، حرصه على تلبية جميع احتياجات أسر الشهداء والتواصل الدائم معهم، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء، تقديراً لما قدموه من تضحيات، مشددًا على أن «مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية»، كما توجه المحافظ بتحية إعزاز وتقدير لهؤلاء الأسر الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعا عن وطننا مصر.