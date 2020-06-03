شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعي وزير الأوقاف الأسبق: «لعب دورا كبيرا في نشر وسطية الإسلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العالم الجليل والمفكر الإسلامي وأحد كبار علماء علم الكلام الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم، الأربعاء، عن عمر يناهز 76 عامًا.

وأكد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، الأربعاء، أن فقيد الأمة لعب دورا كبيرا في نشر وسطية وسماحة الإسلام والتعريف بحقيقة الدين في مواجهة تيارات العنف والتطرف والإرهاب، وأن التاريخ سيذكر بحروف من نور العالم الجليل بمؤلفاته القيّمة في مجال العقيدة والفلسفة، والتي غذت العقل والروح وأثرت الفكر العربي والإسلامي .

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء المواساة إلى أسرة العالم الجليل وللأزهر الشريف والعالم الإسلامي وطلبة العلم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن المفكر الراحل كان له العديد من المؤلفات والإسهامات العلمية التي ناقشت القضايا الفكرية للأمة وأسهمت في وضع الحلول لها، ومن أبرز تلك المؤلفات: «أسباب الأزمة المعاصرة التي يعيشها الإنسان»، «في التجديد وما إليه»، «موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين»، «جوانب من التراث الفلسفي في الإسلام»، وغيرها من المؤلفات والجهود العلمية التي أثرت المكتبة الإسلامية وساهمت في نشر الفكر الوسطى المعتدل .