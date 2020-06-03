شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يرأس أول اجتماع لتنفيذ مشروع المستشفى التخصصي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تولي ملف مشروع إنشاء المستشفي التخصصي الجامعى الجديد اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المشروع كان ولا يزال حلما لأبناء القليوبية، وتأكيدًا حقيقيًا على أرض الواقع لالتزام جامعة بنها بدورها المجتمعي وتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي، الذي يقدم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده السعيد، الأربعاء، مع لجنة التوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفي بنها الجامعي التخصصي الجديد برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والاستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها وحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق والاستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها وأعضاء اللجنة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تخصيص 50 مليون جنيه من التمويل الذاتي بالجامعة لتكون نواة للبدء في الأعمال التمهيدية لإنشاء المستشفى التخصصي الجديد، كما أنه جار تدبير 50 مليون جنيه أخرى من الموارد الذاتية.

وطالب «السعيد» مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجامعة والمحافظة للمساهمة في إنشاء هذا المشروع العملاق والتبرع على حساب المستشفيات الجامعية رقم 99999، مؤكدًا أن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد سيتكلف ما يقرب من مليار ونصف جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة.

ووجه الشكر لجميع قيادات جامعة بنها السابقة من رؤساء ونواب كما وجه الشكر لقيادات محافظة القليوبية السابقة والحالية والجهاز التنفيذى في المحافظة لدورهم في تبني ودعم المشروع طوال السنوات الماضية حتى يرى النور من خلال تضافر العمل والجهود من الجميع، كما وجه رئيس الجامعة الشكر لمدير أمن القليوبية لتنفيذ حملة لإزالة الاشغالات والتعديات بأرض المشروع.

وأعطى رئيس الجامعة تعليماته بسرعة تخصيص وتجهيز مقر للجنة التوجيه والاشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفي بنها الجامعي التخصصي الجديد في مكان إنشاء المشروع لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع أولًا بأول، مؤكدًا أن إدارة الجامعة سوف تظل داعمة لأعضاء اللجنة وتقديم الدعم اللوجيستي لأداء مهامها ودعم قراراتها التي تتمتع بالاستقلالية التامة.

وأثنى «السعيد» على أعضاء اللجنة، مؤكدًا أنها تضم قامات وخبرات متنوعة وأجيال في مختلف التخصصات قادرة على إنجاز مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الذي يعد إنجازا طبيا عظيما ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا.

من جانبه أعرب الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، عن سعادته برئاسته للجنة التوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز مستشفي بنها الجامعي التخصصي الجديد مشيرا إلى ان كل عضو في اللجنة لديه استعداد للمشاركة في العمل المجتمعي.

وقال «عدوى» إن اجتماع اليوم هو خطوة تاريخية ليتحقق حلم انشاء المستشفى التخصصى الجديد الذي سيسهم في خدمة أهالي القليوبية وتطوير عملية التعليم الطبي بالجامعة، مؤكدًا «أننا سنطرق كل الأبواب من أجل تسويق وانجاز هذا المشروع العملاق الذي يعد إنجازاً جديداً للتعاون المثمر بين الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وجامعة بنها».

وأكد وزير الصحة الأسبق أن إنشاء المستشفي الجديد يتطلب مخططا استراتيجيا عاما وفقا لاحتياجات محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تعمل في اسرع وقت لتحقيق الإنجازات على أرض الواقع وفقا للخطة الموضوعة لإنشاء المشروع الذي سوف يكون داعم للخدمة الصحية والتعليمية طبقا للأكواد المصرية التي تضاهي الأكواد العالمية.

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كان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قد أصدر قرارًا بتشكل لجنة للتوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفي بنها الجامعي التخصصي الجديد برئاسة الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها.

وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهة المتعاقد معها لتنفيذ أعمال المشروع والاطلاع على تنفيذ الأعمال التي نص عليها عقد إنشاء المستشفي الجامعي التخصصي الجديد وإبداء الاقتراحات اللازمة لتنفيذ هذا العقد، ومدي مطابقة الأعمال المنفذة للبرامج الزمنية للمشروع، وأيضا مدي مطابقة هذا التنفيذ للغرض من إقامة المستشفي واقتراح أفضل السبل لتحقيق ذلك.

وتتولى اللجنة بيان ما إذا كان يمكن تشغيل المستشفي تشغيلا جزيئا أو على عدة مراحل وذلك أثناء مراحل الإنشاء المختلفة، وكيفية تحقيق ذلك، والخدمات التي ستؤدى في هذه الحالة ومن الذي سيؤديها، وموضع تقديمها وفقا للرسومات الهندسية للمشروع، وبيان التجهيزات والمعدات والطواقم البشرية اللازمة لهذا التشغيل الجزئي وما اذا كانت تتعارض مع استكمال عمليات الانشاء للمستشفى، وكيفية إزالة هذا التعارض.

يذكر أن جامعة بنها قد حصلت على التراخيص اللازمة لهدم المنشآت الموجودة على الأرض لإنشاء المستشفى الجديد الذي يقام بإجمالى مسطحات بنائية حوالى 60000م2 وهى عبارة عن بدروم وأرضى و8 متكرر ويسع 450 سرير و15 غرفة عمليات و50 سرير بالعناية المركزة، كما يضم المستشفى التخصصى العديد من التخصصات الطبية الجديدة.

كان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والمهندس هانى ضاحى رئيس مجلس إدارة شركة وادى النيل قد شهدوا توقيع عقد مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى التخصصى الجديد بحضور الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق ونواب رئيس الجامعة ونواب محافظ القليوبية وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء لجنة مجلس إدارة المستشفى الجديد.