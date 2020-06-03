شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحصيل مستحقات 11 عاملاً مصرياً بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة، لصرف مستحقات متأخرة لـ 11 من العاملين المصريين بإحدى شركات المقاولات.

وبلغت إجمالي التسويات 75 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 321 ألفا و630 جنيها مصريا تقريبا.

ولفت هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إلى أن «الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة الـ11 عاملا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول».

وتابع قائلا: «إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بالرياض أحمد رجائي، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولى شركة المقاولات للمطالبة بصرف مستحقات هذه العمالة».

وتم على مدار أسبوعين التواصل يومياً مع الشركة من أجل سداد مستحقات العاملين كاملة مع عمل تأشيرة خروج نهائي لعودتهم إلى أرض الوطن.

وأكد المستشار العمالي بالرياض أن الشركة تجاوبت بالفعل وديا، وقامت بصرف المستحقات المالية النظامية لـ 11 عاملا مصريا في الشركة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة للعاملين خمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي، وجارى التنسيق لاستخراج تأشيرة الخروج النهائي وعودتهم إلى أرض الوطن.

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