شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تشكيل لجان للتأكد من تراخيص واشتراطات البناء لمباني المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، قرار 848 لسنة 2020 والخاص بتشكيل لجنة بكل وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ومدير الشؤون القانونية ومدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة، ومهندس من مديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية، على أن تتولى اللجنة المرور على كافة المباني الجاري تنفيذها، وذلك بمدن وأحياء المحافظة كل فيما يخصه وإجراء المعاينة على الطبيعة لتلك المباني ومطابقة الأعمال المنفذة على التراخيص الصادرة بالبناء والرسومات الهندسية للتأكد من توافر الاشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وتقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة لإعادة فتح الجراجات بالمباني السابق إقامتها، والتي يتم استخدامها لأغراض أخرى غير الغرض المخصصة له، وذلك لاستيعاب السيارات وتنفيذًا لأحكام القانون وشروط الترخيص.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على أن تعد كل لجنة تقريرًا مفصلاً بنتيجة أعمالها، موضحًا به المبانى التي تم التأكد من مطابقتها للإشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات لإتخاذ اللازم نحو إستئناف الأعمال بها والأخرى المخالفة والإجراءات القانونية الواجب إتخاذها بشأنها ويعرض علينا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه بنتيجة الأعمال.

جدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر المحافظ قرارًا بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بمدن وأحياء المحافظة مع إستمرار إصدار تراخيص البناء بكافة قرى المحافظة، يأتي هذا في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.