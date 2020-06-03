شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الصحة: إصابة 32 شخصاً بفيروس كورونا وتعافي 3 في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة في المنيا إصابة 32 شخصاً بوباء كورونا المستجد بمدن وقري المحافظة، ونقلهم لمستشفيات الحجر الصحي للعلاج. كما أعلنت عن تعافي 3 مصابين من الوباء وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، فيما تواصل الفرق الطبية بمستشفي حجر ملوي علاج 125 مصابا. من جانبه، أصدر المحافظ اللواء أسامة القاضي، كتاب دوري بوقف الأجازات للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين لمدة شهرين اعتبارا من أول يونيه الجاري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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