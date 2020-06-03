شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تعلن تخصيص 5 أرقام هواتف لتلقى بلاغات الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 5 أرقام هواتف وخط ساخن لتلقي شكاوى وبلاغات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أنه تم تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن الفيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و«الواتس آب» الخاص بالمحافظة رقم (01014814825)، وخط ساخن 114، ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

وأضاف «الزملوط»، أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد لأي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

كانت قد سجلت محافظة الوادي الجديد، أمس الثلاثاء، ظهور 4 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وحالة تعافي واحدة من المرض بمركزي الخارجة والداخلة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى ٧٧ حالة، و٨ وفيات، بينما وصل عدد التعافين من المرض إلى 36 حالة.