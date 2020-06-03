شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد العمل في الوادي الجديد بسبب ارتفاع الحرارة‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادى الجديد، الأربعاء، تعديل مواعيد العمل في مختلف المصالح والمؤسسات الحكومية داخل المحافظة، مراعاة لارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف. وأكد المحافظ أنه صدر القرار رقم 152 لسنة 2020، لتعديل مواعيد العمل لتبدأ من الساعة 7 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك في ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديرية الخدمات بالمحافظة، موضحًا أن على جميع الجهات المعنية في مراكز وقرى المحافظة تنفيذ القرار، وذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف، ولتقليل أوقات تواجد الموظفين العموميين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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