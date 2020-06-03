شكرا لقرائتكم خبر عن «موقف عودة المساجد والمقاهي للعمل».. في بداية اجتماع الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات على رأسها مواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع المنعقد عبر «الفيديو كونفرانس»، موقف عودة المساجد والمقاهي خلال الفترات المقبلة وبشكل تدريجي، لكن ليست هناك قرارات متوقع صدورها عقب الاجتماع في الفترة الراهنة.
وقالت مصادر حكومية، إن هناك دراسة مقدمة من وزارة الأوقاف تتضمن سيناريوهات عودة المساجد تدريجيا مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.
وأضافت أنه من المتوقع دراسة عودة تدريجية لاستقبال الطيران الداخلي، خاصة بعد اعلان عدد من الدول تسيير رحلات خارجية لبلدان أخرى، من بينها مصر.
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