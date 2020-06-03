شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر قها» تعلن تعافي وخروج 4 حالات من المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها، بمحافظة القليوبية، الأربعاء، شفاء وتعافي ٤ حالات من فيروس كورونا، كانت محجوزة بالمستشفى.

ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى على «فيس بوك»: «تأكد شفاء وتعافي ٤ حالات اليوم من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي، #مستشفي_قها_للحجر_الصحي#فيها_حاجة_حلوة».