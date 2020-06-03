شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر قها» تعلن تعافي وخروج 4 حالات من المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها، بمحافظة القليوبية، الأربعاء، شفاء وتعافي ٤ حالات من فيروس كورونا، كانت محجوزة بالمستشفى.
ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى على «فيس بوك»: «تأكد شفاء وتعافي ٤ حالات اليوم من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي، #مستشفي_قها_للحجر_الصحي#فيها_حاجة_حلوة».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
27,536
-
تعافي
6,827
-
وفيات
1,052
كانت هذه تفاصيل خبر «حجر قها» تعلن تعافي وخروج 4 حالات من المصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.